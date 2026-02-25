Rencontre avec le poète Gérard Cartier Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz
Rencontre avec le poète Gérard Cartier
Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-03-21 16:00:00
fin : 2026-03-21 17:30:00
2026-03-21
Auteur d’une douzaine de livres de poésie, Gérard Cartier revendique un travail poétique libre de tout exprimer, à condition de s’inventer une langue singulière, attentive au découpage de la phrase, à son rythme, au sens, à la voix. Il faut, écrit-il, multiplier les formes , hasarder tous les sentiments . Aujourd’hui, son écriture n’en tente pas moins. Nous l’écouterons en parler et la lire de vive voix.
En partenariat avec l’association Partage-Poésie.
Dans le cadre du Printemps des poètes.Tout public
Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
The author of a dozen books of poetry, Gérard Cartier claims that his poetic work is free to express anything, as long as he invents a singular language, attentive to sentence structure, rhythm, meaning and voice. It is necessary, he writes, to multiply forms , to hazard all feelings . Today, his writing is no less challenging. We’ll listen to him talk about it and read it in person.
In partnership with the association Partage-Poésie.
As part of the Printemps des poètes festival.
