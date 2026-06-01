Rencontre avec le Tyrol salle 4, Village des associations Arès

Arès

Rencontre avec le Tyrol

salle 4, Village des associations Domaine des Lugées Arès Gironde

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 18:00:00

fin : 2026-09-08 20:00:00

Date(s) :

2026-09-08

Découverte de la région à travers des séquences vidéo mettant en valeur les traditions et les musiques, suivie d’un intermède musical puis d’une dégustation de produits locaux et de vin.

Tout public Tarif 6 €/ personne.

Lieu salle n°4, Village des Associations. .

salle 4, Village des associations Domaine des Lugées Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 13 53 70 cultureloisirares@free.fr

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English : Rencontre avec le Tyrol

L’événement Rencontre avec le Tyrol Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès