Rencontre avec le Tyrol salle 4, Village des associations Arès
Rencontre avec le Tyrol salle 4, Village des associations Arès mardi 8 septembre 2026.
Arès
Rencontre avec le Tyrol
salle 4, Village des associations Domaine des Lugées Arès Gironde
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 18:00:00
fin : 2026-09-08 20:00:00
Date(s) :
2026-09-08
Découverte de la région à travers des séquences vidéo mettant en valeur les traditions et les musiques, suivie d’un intermède musical puis d’une dégustation de produits locaux et de vin.
Tout public Tarif 6 €/ personne.
Lieu salle n°4, Village des Associations. .
salle 4, Village des associations Domaine des Lugées Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 13 53 70 cultureloisirares@free.fr
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English : Rencontre avec le Tyrol
L’événement Rencontre avec le Tyrol Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès
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