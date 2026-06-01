Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre avec le Tyrol salle 4, Village des associations Arès

Rencontre avec le Tyrol salle 4, Village des associations Arès

Rencontre avec le Tyrol salle 4, Village des associations Arès mardi 8 septembre 2026.

Lieu : salle 4, Village des associations

Adresse : Domaine des Lugées

Ville : 33740 Arès

Département : Gironde

Début : mardi 8 septembre 2026

Fin : mardi 8 septembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 6 6 6

Arès

Rencontre avec le Tyrol

salle 4, Village des associations Domaine des Lugées Arès Gironde

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 18:00:00
fin : 2026-09-08 20:00:00

Date(s) :
2026-09-08

Découverte de la région à travers des séquences vidéo mettant en valeur les traditions et les musiques, suivie d’un intermède musical puis d’une dégustation de produits locaux et de vin.

Tout public Tarif 6 €/ personne.

Lieu salle n°4, Village des Associations.   .

salle 4, Village des associations Domaine des Lugées Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 13 53 70  cultureloisirares@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec le Tyrol

L’événement Rencontre avec le Tyrol Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès

À voir aussi à Arès (Gironde)