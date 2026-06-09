Rencontre avec les auteurs de la bd Marc Bloch L’historien combattant Le Mémorial de Caen Caen jeudi 18 juin 2026.

Caen

Rencontre avec les auteurs de la bd Marc Bloch L’historien combattant

Le Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Rencontre avec les auteurs de la bd Marc Bloch L’historien combattant Avec Suzette Bloch, Jean-David Morvan et Laurent Bidot médiation assurée par Jean-Marc Cimino.

Rencontre avec les auteurs de la bd Marc Bloch L’historien combattant Avec Suzette Bloch, Jean-David Morvan et Laurent Bidot médiation assurée par Jean-Marc Cimino.

Marc Bloch était mon grand-père. Un homme exceptionnel, un savant, un républicain et un patriote acharné dont l’engagement contre le nazisme lui coûta la vie.

Historien majeur du XXe siècle, il révolutionna l’histoire en l’ouvrant aux sciences sociales, en brisant les cloisons entre les disciplines et en mettant fin aux récits purement chronologiques. En 1929, il fonda avec Lucien Febvre la revue des Annales, encore vivante aujourd’hui.

Soldat des deux guerres, héros de la Résistance, persécuté par les lois anti-juives, arrêté à Lyon, emprisonné et torturé à la prison de Montluc, il fut exécuté par la gestapo, le 16 juin 1944, avec 29 de ses camarades.

– Suzette Bloch

La rencontre sera assurée par Jean-Marc Cimino, spécialiste de la bande-dessinée et Vice-Président de Radio Tou’Caen .

Le Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Rencontre avec les auteurs de la bd Marc Bloch L’historien combattant

Meeting with the authors of the comic strip Marc Bloch L’historien combattant With Suzette Bloch, Jean-David Morvan and Laurent Bidot mediated by Jean-Marc Cimino.

L’événement Rencontre avec les auteurs de la bd Marc Bloch L’historien combattant Caen a été mis à jour le 2026-06-02 par Calvados Attractivité