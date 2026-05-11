Rencontre avec les chevaux comtois Belvoir
Rencontre avec les chevaux comtois Belvoir dimanche 23 août 2026.
Belvoir
Rencontre avec les chevaux comtois
La Vierge Belvoir Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 11:00:00
fin : 2026-08-23 12:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Démonstration et temps déchange autour du cheval. Pendant 1h, apprenez l’histoire et les spécificités du cheval comtois. .
La Vierge Belvoir 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre avec les chevaux comtois
L’événement Rencontre avec les chevaux comtois Belvoir a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
À voir aussi à Belvoir (Doubs)
- Visite de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de Belvoir Belvoir 8 juillet 2026
- Spectacle de chevaux comtois Belvoir 23 août 2026