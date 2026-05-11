Belvoir

Rencontre avec les chevaux comtois

La Vierge Belvoir Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 11:00:00

fin : 2026-08-23 12:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Démonstration et temps déchange autour du cheval. Pendant 1h, apprenez l’histoire et les spécificités du cheval comtois. .

La Vierge Belvoir 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62

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English : Rencontre avec les chevaux comtois

L’événement Rencontre avec les chevaux comtois Belvoir a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE