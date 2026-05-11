Belvoir

Spectacle de chevaux comtois

La Vierge Belvoir Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 15:00:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Sur les hauteurs de Belvoir, laissez-vous emporter par Les Comtois en Folie , un spectacle équestre unique où se mêlent puissance, grâce et poésie. Les chevaux Comtois, majestueux et puissants, entrent en scène aux côtés d’artistes de la troupe de Guillaume Mauvais. .

La Vierge Belvoir 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62

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English : Spectacle de chevaux comtois

L’événement Spectacle de chevaux comtois Belvoir a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE