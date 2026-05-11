Spectacle de chevaux comtois Belvoir
Spectacle de chevaux comtois Belvoir dimanche 23 août 2026.
Belvoir
Spectacle de chevaux comtois
La Vierge Belvoir Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Sur les hauteurs de Belvoir, laissez-vous emporter par Les Comtois en Folie , un spectacle équestre unique où se mêlent puissance, grâce et poésie. Les chevaux Comtois, majestueux et puissants, entrent en scène aux côtés d’artistes de la troupe de Guillaume Mauvais. .
La Vierge Belvoir 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62
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English : Spectacle de chevaux comtois
L’événement Spectacle de chevaux comtois Belvoir a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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