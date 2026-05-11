Surprenant Belvoir Belvoir
Surprenant Belvoir Belvoir mardi 28 juillet 2026.
Belvoir
Surprenant Belvoir
Centre-bourg Belvoir Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28 22:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Pour une soirée, découvrez cette cité de caractère sous un nouveau jour. Entre magie et spectacle de feu, Belvoir se révèlera à vous de façon… surprenante ! Parking rue des noyers .
Centre-bourg Belvoir 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62
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English : Surprenant Belvoir
L’événement Surprenant Belvoir Belvoir a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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