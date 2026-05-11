Belvoir

Surprenant Belvoir

Centre-bourg Belvoir Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:30:00

fin : 2026-07-28 22:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Pour une soirée, découvrez cette cité de caractère sous un nouveau jour. Entre magie et spectacle de feu, Belvoir se révèlera à vous de façon… surprenante ! Parking rue des noyers .

Centre-bourg Belvoir 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62

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English : Surprenant Belvoir

L’événement Surprenant Belvoir Belvoir a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE