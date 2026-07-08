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AGENDA · Belvoir

Spectacle de chevaux comtois Belvoir

dimanche 23 août 2026 · Belvoir

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Le Vierge
Ville
25430 Belvoir
Département
Doubs
Tarif
5 5 Tarif réduit Tarif réduit

Belvoir

Spectacle de chevaux comtois

Le Vierge Belvoir Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23 16:30:00

Date(s) :
2026-08-23

Sur les hauteurs de Belvoir, laissez-vous emporter par Les Comtois en Folie , un spectacle équestre unique où se mêlent puissance, grâce et poésie. Les chevaux Comtois, majestueux et puissants, entrent en scène aux côtés d’artistes de la troupe de Guillaume Mauvais.   .

Le Vierge Belvoir 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62 

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English : Spectacle de chevaux comtois

L’événement Spectacle de chevaux comtois Belvoir a été mis à jour le 2026-07-01 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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