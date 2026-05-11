Belvoir

Visite de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de Belvoir

Sous les Halles Belvoir Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Envie de ralentir, d’observer et de renouer avec la nature qui nous entoure ? Au fil du chemin, nous partirons à la rencontre des plantes sauvages qui poussent discrètement sous nos yeux. Vous apprendrez à reconnaître leurs secrets, comprendre leurs rôles dans l’écosystème, mais aussi découvrir comment certaines d’entre elles peuvent être utilisées au quotidien.

Sur inscription. .

Sous les Halles Belvoir 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62

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English : Visite de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de Belvoir

L’événement Visite de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de Belvoir Belvoir a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE