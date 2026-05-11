Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de Belvoir Belvoir

Visite de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de Belvoir Belvoir mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Sous les Halles

Ville : 25430 Belvoir

Département : Doubs

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Belvoir

Visite de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de Belvoir

Sous les Halles Belvoir Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 11:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Envie de ralentir, d’observer et de renouer avec la nature qui nous entoure ? Au fil du chemin, nous partirons à la rencontre des plantes sauvages qui poussent discrètement sous nos yeux. Vous apprendrez à reconnaître leurs secrets, comprendre leurs rôles dans l’écosystème, mais aussi découvrir comment certaines d’entre elles peuvent être utilisées au quotidien.
Sur inscription.   .

Sous les Halles Belvoir 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de Belvoir

L’événement Visite de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de Belvoir Belvoir a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

À voir aussi à Belvoir (Doubs)