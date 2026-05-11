Visite de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de Belvoir Belvoir
Visite de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de Belvoir Belvoir mercredi 8 juillet 2026.
Belvoir
Visite de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de Belvoir
Sous les Halles Belvoir Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 11:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Envie de ralentir, d’observer et de renouer avec la nature qui nous entoure ? Au fil du chemin, nous partirons à la rencontre des plantes sauvages qui poussent discrètement sous nos yeux. Vous apprendrez à reconnaître leurs secrets, comprendre leurs rôles dans l’écosystème, mais aussi découvrir comment certaines d’entre elles peuvent être utilisées au quotidien.
Sur inscription. .
Sous les Halles Belvoir 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62
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English : Visite de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de Belvoir
L’événement Visite de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de Belvoir Belvoir a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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