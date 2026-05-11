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Marché nocturne de Belvoir Rue des Halles Belvoir

Marché nocturne de Belvoir Rue des Halles Belvoir vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Rue des Halles

Adresse : Halles de Belvoir

Ville : 25430 Belvoir

Département : Doubs

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Belvoir

Marché nocturne de Belvoir

Rue des Halles Halles de Belvoir Belvoir Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-08-14 23:59:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

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Rue des Halles Halles de Belvoir Belvoir 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62 

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English : Marché nocturne de Belvoir

L’événement Marché nocturne de Belvoir Belvoir a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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