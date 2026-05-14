Visites commentées du village de Belvoir Belvoir
Visites commentées du village de Belvoir Belvoir vendredi 3 juillet 2026.
Belvoir
Visites commentées du village de Belvoir
Halles de Belvoir Belvoir Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:00:00
fin : 2026-07-24 19:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Avant le marché, venez découvrir Belvoir ! Cette petite Cité de Caractère de Bourgogne Franche-Comté vous étonnera par ses richesses historiques et architecturales. La visite ne comprend pas celle du château.
À 16h et 18h à côté de la fontaine, près des Halles. Durée: 1h .
Halles de Belvoir Belvoir 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62
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English : Visites commentées du village de Belvoir
L’événement Visites commentées du village de Belvoir Belvoir a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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