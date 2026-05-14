Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visites commentées du village de Belvoir Belvoir

Visites commentées du village de Belvoir Belvoir vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Halles de Belvoir

Ville : 25430 Belvoir

Département : Doubs

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Belvoir

Visites commentées du village de Belvoir

Halles de Belvoir Belvoir Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:00:00
fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Avant le marché, venez découvrir Belvoir ! Cette petite Cité de Caractère de Bourgogne Franche-Comté vous étonnera par ses richesses historiques et architecturales. La visite ne comprend pas celle du château.
À 16h et 18h à côté de la fontaine, près des Halles. Durée: 1h   .

Halles de Belvoir Belvoir 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites commentées du village de Belvoir

L’événement Visites commentées du village de Belvoir Belvoir a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

À voir aussi à Belvoir (Doubs)