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Jeudi musicaux Sous les halles Belvoir

Jeudi musicaux Sous les halles Belvoir jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
Sous les halles
Adresse
Place de la mairie
Ville
25430 Belvoir
Département
Doubs
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Belvoir

Jeudi musicaux

Sous les halles Place de la mairie Belvoir Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-16 23:59:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16

Zik n’scène présente 3 concerts avec différents groupes de musique du monde.
Spectacles gratuits avec restauration et buvette   .

Sous les halles Place de la mairie Belvoir 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 06 64 80  locatelli.michel@orange.fr

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English : Jeudi musicaux

L’événement Jeudi musicaux Belvoir a été mis à jour le 2026-06-24 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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