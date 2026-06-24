Jeudi musicaux Sous les halles Belvoir
Jeudi musicaux Sous les halles Belvoir jeudi 9 juillet 2026.
Belvoir
Jeudi musicaux
Sous les halles Place de la mairie Belvoir Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-16 23:59:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16
Zik n’scène présente 3 concerts avec différents groupes de musique du monde.
Spectacles gratuits avec restauration et buvette .
Sous les halles Place de la mairie Belvoir 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 06 64 80 locatelli.michel@orange.fr
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English : Jeudi musicaux
L’événement Jeudi musicaux Belvoir a été mis à jour le 2026-06-24 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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