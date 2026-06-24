Jeudi musicaux Sous les halles Belvoir

Belvoir

Jeudi musicaux

Sous les halles Place de la mairie Belvoir Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-07-16 23:59:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16

Zik n’scène présente 3 concerts avec différents groupes de musique du monde.

Spectacles gratuits avec restauration et buvette .

Sous les halles Place de la mairie Belvoir 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 06 64 80 locatelli.michel@orange.fr

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English : Jeudi musicaux

L’événement Jeudi musicaux Belvoir a été mis à jour le 2026-06-24 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE