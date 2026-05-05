Rencontre avec Lili Sohn, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre avec Lili Sohn Jeudi 11 juin, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T18:00:00+02:00 – 2026-06-11T19:15:00+02:00

Fin : 2026-06-11T18:00:00+02:00 – 2026-06-11T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Mon village révolté nous emmène dans le récit singulier d’une lutte contre un projet autoroutier dont le tracé viendra déboiser la forêt d’un village, accélérer l’extinction de plusieurs espèces et la pollution de l’air. Manifestations, événements, blocages, rien n’a réussi à les faire plier. Que reste-t-il de cette révolte nouvellement déployée, de cette cohésion singulière ?

La perspective de la construction d’une autoroute aux abords de Kolbsheim, le village alsacien d’enfance de Lili Sohn, a créé une cohésion entre les habitant.e.s. À une posture égoïste sont venues s’ajouter des velléités écologiques et communautaires. Cette lutte a été, malgré sa fin amère, d’abord une aventure humaine. Oui, parce que l’autoroute a finalement été construite… Alors que reste-t-il de tout ça ? Un bon souvenir ou une envie de vivre ensemble ? Voici le portrait d’un village révolté !

Venez découvrir Mon village révolté, publié aux éditions Delcourt de Lili Sohn en rencontre à la librairie Kléber.

Photographie : © Morgane Renou

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-lili-sohn-1987998081778 »}] [{« link »: « https://www.librairie-kleber.com/livre/9782413084686-mon-village-revolte-lili-sohn/ »}, {« link »: « https://www.librairie-kleber.com/listeliv.php?base=paper&form_recherche_avancee=ok&auteurs=lili%20sohn »}]

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus Mon village révolté nous emmène dans le récit singulier d’une lutte contre un projet autoroutier dont le … Rencontre