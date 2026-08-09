Informations pratiques

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Rencontre avec Lisa Ridzén

12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 19:00:00

fin : 2026-11-19 20:00:00

Date(s) :

2026-11-19

Dans le cadre du festival Les Boréales, les médiathèques de Villedieu Intercom accueillent cette année Lisa Ridzén, écrivaine suédoise. Les grues volent vers le sud, son premier roman, traduit en une quarantaine de langues, aborde avec tendresse les thèmes du vieillissement, de l’amitié, et du lien qui lie l’homme à l’animal. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces. .

12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

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English : Rencontre avec Lisa Ridzén

L’événement Rencontre avec Lisa Ridzén Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles