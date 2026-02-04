Rencontre avec l’œuvre d’un artiste Cyberbase Yzatis Yzeure
Rencontre avec l’œuvre d’un artiste Cyberbase Yzatis Yzeure mercredi 18 mars 2026.
Rencontre avec l’œuvre d’un artiste
Cyberbase Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 18:00:00
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Spéciale Oh les filles !
Découvrez l’Œuvre de Artemisia Gentileschi (1593-1656) qui a su s’imposer et gagner son indépendance dans un milieu très masculin.
.
Cyberbase Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Special Oh Girls!
Discover the work of Artemisia Gentileschi (1593-1656), who won her independence in a very masculine environment.
L’événement Rencontre avec l’œuvre d’un artiste Yzeure a été mis à jour le 2026-02-04 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région