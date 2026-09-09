Rencontre avec l’Orgue Isnard, Église Notre-Dame de l’Assomption, Lambesc

Informations pratiques

Rencontre avec l’Orgue Isnard Dimanche 20 septembre, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Église Notre-Dame de l’Assomption Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Après deux années de restauration, l’orgue d’Isnard dévoile à nouveau ses plus belles notes de musique. En compagnie du facteur d’orgue Pascal Quoirin, redécouvrez l’orgue, son histoire, sa rénovation et sa musicalité.

Église Notre-Dame de l’Assomption Place des Poilus, 13410 Lambesc, France Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://paroisses-aixarles.fr/lambesc-rognes-st-cannat [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 17 00 62 »}]

Après deux années de restauration, l’orgue d’Isnard dévoile à nouveau ses plus belles notes de musique. En compagnie du facteur d’orgue Pascal Quoirin, redécouvrez l’orgue, son histoire, sa et sa…

©Ville de Lambesc