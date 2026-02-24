Rencontre avec Lou Achard La Mauvaise Herbe Eymet

Rencontre avec Lou Achard

Rencontre avec Lou Achard La Mauvaise Herbe Eymet jeudi 19 mars 2026.

Rencontre avec Lou Achard

La Mauvaise Herbe 17 rue du Temple Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19

Date(s) :
2026-03-19

Venez rencontrer Lou Achard, autrice du livre On déserte ! Scénario pour dépasser l’urgence sociale et écologique   .

La Mauvaise Herbe 17 rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39  lamauvaiseherbe.lib@protonmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec Lou Achard

L’événement Rencontre avec Lou Achard Eymet a été mis à jour le 2026-02-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides