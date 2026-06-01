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Rencontre avec Maëlle DUPON, Ostal d’Occitania (Tolosa), Toulouse

Rencontre avec Maëlle DUPON, Ostal d’Occitania (Tolosa), Toulouse

Rencontre avec Maëlle DUPON, Ostal d’Occitania (Tolosa), Toulouse samedi 13 juin 2026.

Lieu : Ostal d'Occitania (Tolosa)

Adresse : 11 rue Malcousinat 31000 Toulouse

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Gratuit, entrée libre

Rencontre avec Maëlle DUPON Samedi 13 juin, 15h30 Ostal d’Occitania (Tolosa) Haute-Garonne

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Le samedi 13 juin à 15h30, Maëlle DUPON viendra nous présenter son receuil de poèmes « Los cants de l’èsser/Les Chants de l’être » publié par AMV Editions, maison d’édition québécoise.
Le livre, paru en 2024, est enfin disponible en Occitania !
Le recueil rassemble des poèmes où l’amour de l’autre et l’amour du verbe se rencontrent intimement dans le rythme des racines occitanes et françaises qui chantent. Un livre qui touche tous ceux que concerne la langue d’origine.
Goûter offert par la Tuta d’Òc-IEO 31.

Ostal d’Occitania (Tolosa) 11 rue Malcousinat 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Présentation du recueil de poèmes « Los cants de l’èsser/Les Chants de l’être » de Maëlle DUPON. poésie livre

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