Rencontre avec Maëlle DUPON, Ostal d’Occitania (Tolosa), Toulouse

Rencontre avec Maëlle DUPON Samedi 13 juin, 15h30 Ostal d’Occitania (Tolosa) Haute-Garonne

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Le samedi 13 juin à 15h30, Maëlle DUPON viendra nous présenter son receuil de poèmes « Los cants de l’èsser/Les Chants de l’être » publié par AMV Editions, maison d’édition québécoise.

Le livre, paru en 2024, est enfin disponible en Occitania !

Le recueil rassemble des poèmes où l’amour de l’autre et l’amour du verbe se rencontrent intimement dans le rythme des racines occitanes et françaises qui chantent. Un livre qui touche tous ceux que concerne la langue d’origine.

Goûter offert par la Tuta d’Òc-IEO 31.

Ostal d’Occitania (Tolosa) 11 rue Malcousinat 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Présentation du recueil de poèmes « Los cants de l’èsser/Les Chants de l’être » de Maëlle DUPON. poésie livre