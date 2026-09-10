Rencontre avec Manu Causse, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

Informations pratiques

Rencontre avec Manu Causse Mercredi 7 octobre, 18h00 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T18:00:00+02:00 – 2026-10-07T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-07T18:00:00+02:00 – 2026-10-07T19:30:00+02:00

Mercredi 7 octobre – 18h

Une soirée sous le signe de l’émotion avec Manu Causse pour son nouveau livre bouleversant La maison du bonheur paru aux éditions Harper Collins.

La maison du bonheur, c’est celle où Emma et Manu ont fondé leur tribu recomposée. Et puis, au moment où les oiseaux s’apprêtent à quitter le nid, survient ce qui normalement n’arrive qu’aux autres. Une inquiétude anodine, d’abord, puis le diagnostic : Youma a un cancer. À tout juste dix-huit ans. Dès les premiers jours, Manu Causse tient le carnet de bord de la maladie.

S’inspirant de l’immense courage de sa belle-fille et avec beaucoup de pudeur, Manu Causse transforme ce récit en puissant message d’amour, dont il choisit de retenir l’essentiel : vivre, ensemble et dans l’instant.

Dans le cadre du Festival Toulouse Polars du Sud.

Médiathèque Côte pavée

Durée : 1h30

Sur inscription au 05 67 72 84 47

Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee [{« type »: « phone », « value »: « 05 67 72 84 47 »}] La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue

Dans le cadre du Festival Toulouse Polars du Sud.