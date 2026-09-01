Informations pratiques

Puissalicon

RENCONTRE AVEC MARIO GALICHON AUTOUR DE SON LIVRE REPERES

23 Avenue de Béziers Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Le vendredi 11 septembre à 18h, Mario Galichon présentera son livre Repères.

Venez échanger avec lui lors de ce moment privilégié de partage, de discussion et de dédicaces autour des grands thèmes qui ont façonné notre histoire.

Venez nombreux !

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23 Avenue de Béziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78 mediatheque@puissalicon.fr

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English :

On Friday, September 11, at 6:00 p.m., Mario Galichon will present his book *Repères*.

Come talk with him during this special event featuring sharing, discussion, and book signings centered on the major themes that have shaped our history.

We hope to see many of you there!

L’événement RENCONTRE AVEC MARIO GALICHON AUTOUR DE SON LIVRE REPERES Puissalicon a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT AVANT-MONTS