Rencontre avec Mathou, Bibliothèque du Fuilet (Espace Figulina), Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Rencontre avec Mathou Vendredi 2 octobre, 18h30 Bibliothèque du Fuilet (Espace Figulina) Maine-et-Loire

Rencontre limitée à 50 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Rencontre avec Mathou autour de son roman « Les choses qu’on dit ».

Stand de vente de livres et goodies avec la librairie La Parenthèse.

GRATUIT- Sur réservation

Bibliothèque du Fuilet (Espace Figulina) 4 rue du Bois Chéri, Le Fuilet, 49270 Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre 49270 Le Fuilet Maine-et-Loire Pays de la Loire http://www.montrevaultsurevre.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.biblioludo.montrevaultsurevre.fr/ »}]

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