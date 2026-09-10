Rencontre avec Mathou, Bibliothèque du Fuilet (Espace Figulina), Montrevault-sur-Èvre
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque du Fuilet (Espace Figulina) · Montrevault-sur-Èvre
Informations pratiques
Rencontre avec Mathou Vendredi 2 octobre, 18h30 Bibliothèque du Fuilet (Espace Figulina) Maine-et-Loire
Rencontre limitée à 50 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00
Rencontre avec Mathou autour de son roman « Les choses qu’on dit ».
Stand de vente de livres et goodies avec la librairie La Parenthèse.
GRATUIT- Sur réservation
Bibliothèque du Fuilet (Espace Figulina) 4 rue du Bois Chéri, Le Fuilet, 49270 Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre 49270 Le Fuilet Maine-et-Loire Pays de la Loire http://www.montrevaultsurevre.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.biblioludo.montrevaultsurevre.fr/ »}]
Biblis en folie 2026
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