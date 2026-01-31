Journées Européennes du Patrimoine Balade commentée dans les hameaux du Fuilet La Maison du Potier Montrevault-sur-Èvre
samedi 19 septembre 2026 · La Maison du Potier · Montrevault-sur-Èvre
Informations pratiques
Montrevault-sur-Èvre
Journées Européennes du Patrimoine Balade commentée dans les hameaux du Fuilet
La Maison du Potier 2 rue les recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées Européennes du Patrimoine au Fuilet !
Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .
Balade commentée dans les hameaux tuiliers et potiers du Fuilet Jean François Nauleau, archéologue à l’inrap, vous aidera, au cours d’une balade commentée, à déchiffrer toutes les traces encore visibles de l’activité potière et tuilière des hameaux des recoins et de la rimonerie. Vous découvrirez ainsi, d’anciens fours debout et couché et bien d’autres curiosités .
La Maison du Potier 2 rue les recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire La maison du potier
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English :
European Heritage Days in Le Fuilet!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Balade commentée dans les hameaux du Fuilet Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-07-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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