Pau

Rencontre avec Mundiya Kepanga chef papou

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 10:00:00

fin : 2026-06-27 11:30:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27

Chef coutumier de la tribu des Hulis en Papousie-Nouvelle-Guinée, Mundiya Kepanga est un défenseur de l’environnement engagé pour la protection des forêts primaires. ils est intervenu à de nombreuses reprises lors de colloques internationaux et a notamment reçu deux pris Greenpeace pour le documentaire Frères des arbres qui retrace son engagement.

26 juin 20h:

projection du documentaires Frères des arbres

(durée 90 min , réalisé par Marc Dozier et Luc Marescot)

dans la grande salle du Foirail

27 juin10h-11h30:

Rencontre autour de la vie en forêt et des arbres au Parc Beaumont. .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Rencontre avec Mundiya Kepanga chef papou

L’événement Rencontre avec Mundiya Kepanga chef papou Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau