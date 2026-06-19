Rencontre avec Mundiya Kepanga chef papou Pau
Rencontre avec Mundiya Kepanga chef papou Pau vendredi 26 juin 2026.
Pau
Rencontre avec Mundiya Kepanga chef papou
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 10:00:00
fin : 2026-06-27 11:30:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27
Chef coutumier de la tribu des Hulis en Papousie-Nouvelle-Guinée, Mundiya Kepanga est un défenseur de l’environnement engagé pour la protection des forêts primaires. ils est intervenu à de nombreuses reprises lors de colloques internationaux et a notamment reçu deux pris Greenpeace pour le documentaire Frères des arbres qui retrace son engagement.
26 juin 20h:
projection du documentaires Frères des arbres
(durée 90 min , réalisé par Marc Dozier et Luc Marescot)
dans la grande salle du Foirail
27 juin10h-11h30:
Rencontre autour de la vie en forêt et des arbres au Parc Beaumont. .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Rencontre avec Mundiya Kepanga chef papou
L’événement Rencontre avec Mundiya Kepanga chef papou Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau
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