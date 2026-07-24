Informations pratiques

Loireauxence

Rencontre avec Olivia Elkaim Maison Julien Gracq & Biblio’fil

20 Rue de Verdun Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez participez à cette rencontre avec Olivia Elkaim, à la bibliothèque de Varades.

Evènement organisé par la maison Julien Gracq, en partenariat avec le Réseau des bibliothèque de la COMPA Biblio’fil.

Olivia Elkaim est une journaliste et romancière vivant en Bretagne. Elle est l’autrice de huit romans publiés aux éditions Grasset et Stock, dont Je suis Jeanne Hébuterne, Le tailleur de Relizane (finaliste du prix Femina) et La disparition des choses.

(Dernière parution La disparition des choses, éd. Stock, 2026) .

20 Rue de Verdun Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 41 19 73 55

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English :

Come join us for this event with Olivia Elkaim at the Varades Library.

L’événement Rencontre avec Olivia Elkaim Maison Julien Gracq & Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2026-07-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis