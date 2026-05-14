Rencontre avec Philippe Besson Librairie Aux Feuilles Volantes Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Paul-lès-Dax

Rencontre avec Philippe Besson

Librairie Aux Feuilles Volantes 10, Avenue de la Liberté Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

La librairie Aux Feuilles Volantes reçoit l’écrivain Philippe Besson samedi 16 mai à 15h, à l’occasion de la parution de son nouveau roman Une pension en Italie , publié aux éditions Julliard. Une séance de dédicaces sera organisée à l’issue de la discussion. INSCRIPTION RECOMMANDEE. .

Librairie Aux Feuilles Volantes 10, Avenue de la Liberté Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 40 83 contact@auxfeuillesvolantes.fr

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English : Rencontre avec Philippe Besson

L’événement Rencontre avec Philippe Besson Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Grand Dax