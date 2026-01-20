Rencontre avec Samuel Dock Médiathèque L’Alpha Angoulême
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Début : 2026-03-14 16:00:00
fin : 2026-03-14 18:00:00
2026-03-14
Rencontre avec le Docteur en psychopathologie et psychologue clinicien Samuel Dock autour de l’ouvrage Santé mentale comment faire face ? , publié dans la collection ALT (éd. La Martinière).
Sur inscription.
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00
English :
Interview with Doctor of Psychopathology and clinical psychologist Samuel Dock about his book Santé mentale comment faire face , published in the ALT collection (ed. La Martinière).
Registration required.
