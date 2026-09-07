Rencontre avec Seh-lynn Chai, co-autrice de « Deux Coréennes », Centre Culturel Coréen, Paris

Informations pratiques

Rencontre avec Seh-lynn Chai, co-autrice de « Deux Coréennes » Jeudi 17 septembre, 19h00 Centre Culturel Coréen Paris

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:30:00+02:00

Saluée sur la scène internationale pour la force humaniste de son écriture, l’autrice sud-coréenne Seh-lynn Chai explore les réalités complexes de la péninsule coréenne et le destin d’un peuple divisé.

Son ouvrage Deux Coréennes, co-écrit avec Jihyun Park, réfugiée nord-coréenne, explore la frontière invisible qui sépare deux sociétés unies par une langue et une culture communes, mais divisées par l’histoire, à travers un dialogue intime. Son écriture sobre et directe donne toute leur place aux réalités humaines derrière les enjeux géopolitiques.

Retenu dans la sélection 2020 de la Bibliothèque Orange en France, puis dans celle du Sejong Books en Corée en 2022, l’ouvrage a été traduit en sept langues et largement relayé par des médias internationaux tels que CNN, The Wall Street Journal ou France 24. Il constitue aujourd’hui un témoignage majeur sur la Corée contemporaine.

Fille d’un diplomate sud-coréen, Seh-lynn Chai a grandi dans plusieurs pays francophones, dont le Cameroun et la Tunisie. Ancienne banquière devenue écrivaine, elle est aujourd’hui Research Fellow à l’Université Francisco de Vitoria à Madrid et intervient régulièrement sur les enjeux géopolitiques et littéraires liés à la péninsule coréenne.

Modérateur : Laurent Laffont, éditeur chez le groupe Libella et Conseiller de la Présidente et du Vice-Président

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris, France Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.coree-culture.org/rencontre-avec-seh-lynn-chai-co »}]

Saluée sur la scène internationale pour la force humaniste de son écriture, l’autrice sud-coréenne Seh-lynn Chai explore les réalités complexes de la péninsule coréenne et le destin d’un peuple divisé corée livre