Rencontre avec Serge Najjar, IMA-Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Rencontre avec Serge Najjar Samedi 19 septembre, 15h30 IMA-Tourcoing Nord

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Avec une acuité extraordinaire du regard, Serge Najjar parvient à sublimer ses photographies prises sur les chantiers libanais en de véritables tableaux faisant échos aux grands maîtres de la peinture abstraite géométrique tels Piet Mondrian, Kasimir Malévitch ou Vassily Kandinsky. Ce faisant, il nous offre une vision atypique du Liban, loin du pittoresque des vieilles pierres si souvent associé au patrimoine libanais.

Un rendez-vous exceptionnel avec Serge Najjar pour découvrir son travail et partager un moment d’échange.

IMA-Tourcoing 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0328350400 https://www.ima-tourcoing.fr Installé dans l’ancienne école de natation de Tourcoing, l’Institut du monde arabe-Tourcoing a pour mission de promouvoir les cultures du monde arabe en présentant expositions, concerts, conférences et actions éducatives en région Hauts-de-France.

Musée sous tutelle du Musée de l’Institut du Monde Arabe de Paris doté de l’appellation « musée de France ». Métro/bus : Arrêt Colbert. Tramway : Arrêt Tourcoing Centre.

Avec une acuité extraordinaire du regard, Serge Najjar parvient à sublimer ses photographies prises sur les chantiers libanais en de véritables tableaux faisant échos aux grands maîtres de la tels ou…

© Ferrante Ferranti