Informations pratiques

La Crèche

Rencontre avec Shé la femelle python Médiathèque La Ronde des mots

1 Rue des Écoles La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 14:00:00

fin : 2026-12-02 17:00:00

Date(s) :

2026-12-02

Venez découvrir Shé la femelle python.

Accès libre. .

1 Rue des Écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09 mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr

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English : Rencontre avec Shé la femelle python Médiathèque La Ronde des mots

L’événement Rencontre avec Shé la femelle python Médiathèque La Ronde des mots La Crèche a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Haut Val De Sèvre