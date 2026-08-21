Rencontre avec Sophie Bodin, Espace Patrimoine, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Rencontre avec Sophie Bodin 19 et 20 septembre Espace Patrimoine Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les archives font revivre les Chalonnais du XVIᵉ siècle ! Venez découvrir l’exposition et échanger avec nous sur l’histoire de Chalon, les recherches qui ont permis de reconstituer le quotidien de ses habitants, et les coulisses de cette plongée au cœur de la Renaissance chalonnaise.

Espace Patrimoine Hôtel Colmont Fusselet, 24 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 93 15 98 http://www.chalon.fr L’Espace Patrimoine de Chalon-sur-Saône n’est ni un musée, ni un service d’archives, mais un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de la cité, idéal pour comprendre ou redécouvrir l’évolution de la forme urbaine à Chalon. C’est l’un des outils mis en œuvre par le service d’animation du patrimoine de la ville pour faire connaître la cité, comme les visites guidées pour adultes ou les ateliers du patrimoine à destination du jeune public. Il atteste de l’appartenance de la ville au réseau national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire. L’hôtel Colmont Fusselet est partiellement classé au titre des Monuments historiques (le puits, le portail, la clôture, la toiture et la grille). Situé à proximité du musée Niépce et de l’Office du tourisme, en bord de Saône.

Les archives font revivre les Chalonnais du XVIᵉ siècle. Venez découvrir l’exposition et échanger avec nous sur l’histoire de Chalon, les recherches qui ont permis de reconstituer le quotidien de ses…

© Sophie Bodin