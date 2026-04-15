Rencontre avec Stéphane Du Mesnildot, Cinéma Utopia, Bordeaux
Rencontre avec Stéphane Du Mesnildot, Cinéma Utopia, Bordeaux jeudi 23 avril 2026.
Rencontre avec Stéphane Du Mesnildot Jeudi 23 avril, 20h00 Cinéma Utopia Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T20:00:00+02:00 – 2026-04-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T20:00:00+02:00 – 2026-04-23T23:00:00+02:00
Rendez-vous au cinéma Utopia.
Retrouvez le livre : https://shorturl.at/Tf4AS
“Un panorama du cinéma japonais des années 1970, laboratoire de la contre-culture où se côtoient les yakuzas, les gangs de filles et les combats de sabre. Provocants, révolutionnaires ou expérimentaux, ces films mobilisent les plus grands cinéastes de l’époque avant le retour conservateur des années 1980.” ©Electre2026
Cinéma Utopia 5 Pl. Camille Jullian, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://shorturl.at/Tf4AS »}]
Venez assister à une projection de LADY YAKUZA, LE JEU DES FLEURS de Tai Kato. Suivie d’une discussion avec Stéphane du Mesnildot, auteur de « Soleil rouge » aux éditions Façonnage.
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