Rencontre avec un castanéiculteur des Cévennes d’Ardèche, Castanea, Espace découverte de la Châtaigne d’Ardèche, Joyeuse

Rencontre avec un castanéiculteur des Cévennes d’Ardèche Samedi 23 mai, 18h00 Castanea, Espace découverte de la Châtaigne d’Ardèche Ardèche

Echange avec producteur et transformateur de châtaignes. Ecoutez le vous raconter son parcours et sa passion : un métier entre tradition et modernité…..à 18h. Et visite libre de 18h à 20h

Castanea, Espace découverte de la Châtaigne d'Ardèche Parvis de l'église 07260 Joyeuse Joyeuse 07260 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

