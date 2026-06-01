Rencontre avec un Personnage Disney, Marne-La-Vallée – Disneyland Paris®, Chessy

Rencontre avec un Personnage Disney 3 et 4 juin Marne-La-Vallée – Disneyland Paris® Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T09:30:00+02:00 – 2026-06-03T10:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T14:30:00+02:00

À vos appareils photos ! Disneyland® Paris est heureux d’offrir aux visiteurs du salon SolutionsCSE l’opportunité de rencontrer un Personnage Disney* sans même quitter le salon.

*Nous ne pouvons pas garantir la présence d’un Personnage Disney en particulier ni celle de votre Personnage Disney préféré. La rencontre peut être modifiée, retardée ou supprimée sans préavis.

Marne-La-Vallée – Disneyland Paris® Disneyland Paris Chessy 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

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