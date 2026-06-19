Merville-Franceville-Plage

Rencontre avec Valentine Goby

La redoute Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 17:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Cet entretien avec l’autrice est animée par Hamed Berkane.

Cet entretien avec l’autrice est animée par Hamed Berkane. .

La redoute Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 27 70

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English : Rencontre avec Valentine Goby

This interview with the author is conducted by Hamed Berkane.

L’événement Rencontre avec Valentine Goby Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Normandie Pays d’Auge