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Rencontre avec Valentine Goby Merville-Franceville-Plage

Rencontre avec Valentine Goby Merville-Franceville-Plage mardi 4 août 2026.

Adresse
La redoute
Ville
14810 Merville-Franceville-Plage
Département
Calvados
Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Merville-Franceville-Plage

Rencontre avec Valentine Goby

La redoute Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 17:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Cet entretien avec l’autrice est animée par Hamed Berkane.
Cet entretien avec l’autrice est animée par Hamed Berkane.   .

La redoute Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 27 70 

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English : Rencontre avec Valentine Goby

This interview with the author is conducted by Hamed Berkane.

L’événement Rencontre avec Valentine Goby Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Normandie Pays d’Auge

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