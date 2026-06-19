Rencontre avec Valentine Goby Merville-Franceville-Plage
Rencontre avec Valentine Goby Merville-Franceville-Plage mardi 4 août 2026.
Merville-Franceville-Plage
Rencontre avec Valentine Goby
La redoute Merville-Franceville-Plage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 17:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Cet entretien avec l’autrice est animée par Hamed Berkane.
Cet entretien avec l’autrice est animée par Hamed Berkane. .
La redoute Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 27 70
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English : Rencontre avec Valentine Goby
This interview with the author is conducted by Hamed Berkane.
L’événement Rencontre avec Valentine Goby Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Normandie Pays d’Auge
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