Rencontre avec Valentine Headway Nilvange
samedi 12 septembre 2026 · Nilvange
Informations pratiques
Nilvange
Rencontre avec Valentine Headway
1 rue Castelnau Nilvange Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Dans ce premier roman en vers libres, Valentine Headway donne voix à Charlotte, femme de ménage dont le quotidien se déroule dans l’ombre. Entre fatigue physique, humiliations ordinaires et pensées qui débordent, Charlotte avance, retient ses poèmes comme sa colère et tente de rester debout dans un monde qui l’oublie trop souvent. Sous les gestes répétés, une voix sensible se révèle une voix qui bouscule, qui émeut, qui interroge notre regard sur celles et ceux que l’on ne voit pas. Un texte intime, social et puissant, qui explore la beauté et la brutalité du quotidien.Adultes
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1 rue Castelnau Nilvange 57240 Moselle Grand Est
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English :
In this debut novel written in free verse, Valentine Headway gives voice to Charlotte, a housekeeper whose daily life unfolds in the shadows. Amid physical exhaustion, everyday humiliations, and overwhelming thoughts, Charlotte carries on, holding back her poems as well as her anger, and trying to stay afloat in a world that all too often forgets her. Beneath the repetitive tasks, a sensitive voice emerges: a voice that unsettles, moves, and challenges our perspective on those we do not see. An intimate, social, and powerful piece that explores the beauty and brutality of everyday life.
L’événement Rencontre avec Valentine Headway Nilvange a été mis à jour le 2026-09-02 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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