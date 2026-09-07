Rencontre Bénévoles, La Ruelle, Ségur-le-Château
samedi 19 décembre 2026 · La Ruelle · Ségur-le-Château
Informations pratiques
Rencontre Bénévoles Samedi 19 décembre, 15h00 La Ruelle Corrèze
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-19T15:00:00+01:00 – 2026-12-19T17:00:00+01:00
Fin : 2026-12-19T15:00:00+01:00 – 2026-12-19T17:00:00+01:00
Les après-midis “Rencontres bénévoles” à La Ruelle sont des moments conviviaux et ouverts à tous, dédiés à la découverte du bénévolat. Dans une ambiance chaleureuse, chacun peut échanger, poser des questions et s’informer sur les différentes façons de s’engager selon ses envies et ses disponibilités. Que vous soyez simplement curieux ou déjà motivé à donner un peu de votre temps, ces rencontres sont l’occasion idéale de faire connaissance avec des bénévoles, de partager des expériences et de trouver une action qui vous correspond.
La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« type »: « email », « value »: « info@laruelle-segur.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 52 32 53 24 »}] CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES
Découvrez le bénévolat à la Ruelle, échangez avec les bénévoles. rencontre bénévolat
À voir aussi à Ségur-le-Château (Corrèze)
- Fête de fin de saison : Boris Viande x Backroom Ceremony, La Ruelle, Ségur-le-Château 11 septembre 2026
- Rencontre Bénévoles, La Ruelle, Ségur-le-Château 19 septembre 2026
- Chorales Militantes, La Ruelle, Ségur-le-Château 19 septembre 2026
- Rencontre Bénévoles, La Ruelle, Ségur-le-Château 17 octobre 2026
- Rencontre Bénévoles, La Ruelle, Ségur-le-Château 21 novembre 2026