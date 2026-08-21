Chorales Militantes, La Ruelle, Ségur-le-Château
samedi 19 septembre 2026 · La Ruelle · Ségur-le-Château
Informations pratiques
Chorales Militantes Samedi 19 septembre, 20h00 La Ruelle Corrèze
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Les chorales Militantes d’Uzerche et des Nanars de la Tournerie vous invitent à partager un moment de chants engagés. Accompagnées à l’accordéon, elles revisitent avec enthousiasme les grandes luttes sociales, féministes et populaires.
La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES
Les chorales Militantes d’Uzerche et des Nanars de la Tournerie vous invitent à partager un moment de chants engagés.
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