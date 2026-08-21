Fête de fin de saison : Boris Viande x Backroom Ceremony, La Ruelle, Ségur-le-Château

Informations pratiques

Fête de fin de saison : Boris Viande x Backroom Ceremony Vendredi 11 septembre, 19h00 La Ruelle Corrèze

Prix libre à partir de 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:00:00+02:00

Après une saison d’été riche en émotions, en rencontres, en fous rires (et peut-être quelques imprévus !), il est temps de souffler…

Pour l’occasion, deux artistes aux univers aussi différents que complémentaires viennent mettre l’ambiance et vous embarquer pour célébrer ensemble cette belle saison comme il se doit.<3

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Pour l’occasion, deux artistes aux univers aussi différents que complémentaires viennent mettre l’ambiance et vous embarquer pour célébrer ensemble cette belle saison comme il se doit.<3