Fête de fin de saison : Boris Viande x Backroom Ceremony, La Ruelle, Ségur-le-Château
vendredi 11 septembre 2026 · La Ruelle · Ségur-le-Château
Informations pratiques
Fête de fin de saison : Boris Viande x Backroom Ceremony Vendredi 11 septembre, 19h00 La Ruelle Corrèze
Prix libre à partir de 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:00:00+02:00
Après une saison d’été riche en émotions, en rencontres, en fous rires (et peut-être quelques imprévus !), il est temps de souffler…
Pour l’occasion, deux artistes aux univers aussi différents que complémentaires viennent mettre l’ambiance et vous embarquer pour célébrer ensemble cette belle saison comme il se doit.<3
La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES
Pour l’occasion, deux artistes aux univers aussi différents que complémentaires viennent mettre l’ambiance et vous embarquer pour célébrer ensemble cette belle saison comme il se doit.<3
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