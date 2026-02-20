Rencontre Benoit Philippon La Galerne Le Havre
Rencontre Benoit Philippon
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime
Écrivain, scénariste et réalisateur, Benoît Philippon est l’auteur de Mamie Luger et Papi Mariole.
Il vient à La Galerne présenter et signer son nouveau roman, L’étrange odyssée de la famille Monsieur.
Inscription obligatoire. .
