Rencontre Benoit Philippon La Galerne Le Havre

Rencontre Benoit Philippon

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16 17:30:00

fin : 2026-03-16

Date(s) :

2026-03-16

Écrivain, scénariste et réalisateur, Benoît Philippon est l’auteur de Mamie Luger et Papi Mariole.

Il vient à La Galerne présenter et signer son nouveau roman, L’étrange odyssée de la famille Monsieur.

Inscription obligatoire. .

English : Rencontre Benoit Philippon

