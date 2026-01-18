Rencontre carpe loisir Dormans
Rencontre carpe loisir Dormans jeudi 14 mai 2026.
Rencontre carpe loisir
l’ensemble du bief de Dormans Dormans Marne
Tarif : 160 – 160 – 160 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-14
Tout public
La Vandoise organise la 5ème édition de sa manifestation rencontre carpe loisir sur l’ensemble du bief de Dormans, du 14 au 17 mai 2026.
20 équipes de 2 pêcheurs seront en liste réservation dès à présent par mail à nicopierre.laurier@gmail.com ou par téléphone 0662497597
***Récompense pour tous les participants*** .
l’ensemble du bief de Dormans Dormans 51700 Marne Grand Est +33 6 62 49 75 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre carpe loisir
L’événement Rencontre carpe loisir Dormans a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne