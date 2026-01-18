Rencontre carpe loisir Dormans

Rencontre carpe loisir

l’ensemble du bief de Dormans Dormans Marne

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

2026-05-14

La Vandoise organise la 5ème édition de sa manifestation rencontre carpe loisir sur l’ensemble du bief de Dormans, du 14 au 17 mai 2026.

20 équipes de 2 pêcheurs seront en liste réservation dès à présent par mail à nicopierre.laurier@gmail.com ou par téléphone 0662497597

***Récompense pour tous les participants*** .

