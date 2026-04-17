Randonnée familiale à Dormans Centre paroissial Dormans

Dormans

Randonnée familiale à Dormans

Centre paroissial 6 Rue des Grands Remparts Dormans Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 08:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Tout public

Au départ du 6 rue des Grands Remparts à Dormans entre 9H et 10H le samedi 16 mai.

Partez pour une randonnée de 7 ou 11 km sur chemins et routes.

Inscriptions à partir de 8h30. Participation libre.

Organisation par l’association Solidarité Associative avec le Burkina Faso (SAB)

Les bénéfices seront reversés au profit de la scolarité des jeunes filles défavorisées du Collège de Nasso au Burkina Faso.

Pique-nique tiré du sac dans le parc du Mémorial.

Jeu pour les jeunes.

L’Office de Tourisme des Paysages de la Champagne propose des visites guidées du Mémorial et du Parc du Château. .

Centre paroissial 6 Rue des Grands Remparts Dormans 51700 Marne Grand Est solidaire.asso.burkina.sab@gmail.com

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English : Randonnée familiale à Dormans

L’événement Randonnée familiale à Dormans Dormans a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Epernay en Champagne