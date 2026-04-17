Randonnée familiale à Dormans Centre paroissial Dormans
Randonnée familiale à Dormans Centre paroissial Dormans samedi 16 mai 2026.
Dormans
Randonnée familiale à Dormans
Centre paroissial 6 Rue des Grands Remparts Dormans Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 08:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Tout public
Au départ du 6 rue des Grands Remparts à Dormans entre 9H et 10H le samedi 16 mai.
Partez pour une randonnée de 7 ou 11 km sur chemins et routes.
Inscriptions à partir de 8h30. Participation libre.
Organisation par l’association Solidarité Associative avec le Burkina Faso (SAB)
Les bénéfices seront reversés au profit de la scolarité des jeunes filles défavorisées du Collège de Nasso au Burkina Faso.
Pique-nique tiré du sac dans le parc du Mémorial.
Jeu pour les jeunes.
L’Office de Tourisme des Paysages de la Champagne propose des visites guidées du Mémorial et du Parc du Château. .
Centre paroissial 6 Rue des Grands Remparts Dormans 51700 Marne Grand Est solidaire.asso.burkina.sab@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée familiale à Dormans
L’événement Randonnée familiale à Dormans Dormans a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Epernay en Champagne
À voir aussi à Dormans (Marne)
- Marché aux fleurs Dormans 25 avril 2026
- Forum des Séniors Centre Social de Familles Rurales de Dormans Dormans 27 avril 2026
- Balade à Dormans Dormans Marne 1 mai 2026
- Brocante de l’Ascension Parc du Château Dormans 14 mai 2026
- Rencontre carpe loisir Dormans 14 mai 2026