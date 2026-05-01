20ème édition Les Plaisirs du Palais au Champagne Coche Champagne Joel Coche Dormans
20ème édition Les Plaisirs du Palais au Champagne Coche Champagne Joel Coche Dormans samedi 16 mai 2026.
Dormans
20ème édition Les Plaisirs du Palais au Champagne Coche
Champagne Joel Coche 38 rue de Condé Dormans Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16 19:00:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17
Tout public
Les 16 et 17 mai 2026, le Champagne Coche ouvre ses portes pour la 20ème édition des Plaisirs du Palais, un rendez-vous gourmand et festif dans un cadre champêtre.
Le Dimanche, venez partager le traditionnel barbecue revisité dès 12h30 (réservation conseillée).
Au programme dégustations de crus divers, découverte de régions viticoles françaises, artisans locaux et animations musicales, le tout en compagnie d’Amis Viticulteurs. .
Champagne Joel Coche 38 rue de Condé Dormans 51700 Marne Grand Est +33 3 26 58 80 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 20ème édition Les Plaisirs du Palais au Champagne Coche
L’événement 20ème édition Les Plaisirs du Palais au Champagne Coche Dormans a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne
À voir aussi à Dormans (Marne)
- 33ème Salon de Printemps Moulin d’en Haut, Dormans Le Moulin d’en Haut Dormans 10 mai 2026
- Brocante de l’Ascension Parc du Château Dormans 14 mai 2026
- Rencontre carpe loisir Dormans 14 mai 2026
- Randonnée familiale à Dormans Centre paroissial Dormans 16 mai 2026
- Randonnée Familiale à Dormans 8ᵉ édition Dormans Dormans 16 mai 2026