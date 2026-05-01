20ème édition Les Plaisirs du Palais au Champagne Coche Champagne Joel Coche Dormans

Dormans

20ème édition Les Plaisirs du Palais au Champagne Coche

Champagne Joel Coche 38 rue de Condé Dormans Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Tout public

Les 16 et 17 mai 2026, le Champagne Coche ouvre ses portes pour la 20ème édition des Plaisirs du Palais, un rendez-vous gourmand et festif dans un cadre champêtre.

Le Dimanche, venez partager le traditionnel barbecue revisité dès 12h30 (réservation conseillée).

Au programme dégustations de crus divers, découverte de régions viticoles françaises, artisans locaux et animations musicales, le tout en compagnie d’Amis Viticulteurs. .

Champagne Joel Coche 38 rue de Condé Dormans 51700 Marne Grand Est +33 3 26 58 80 02

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English : 20ème édition Les Plaisirs du Palais au Champagne Coche

L’événement 20ème édition Les Plaisirs du Palais au Champagne Coche Dormans a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne