33ème Salon de Printemps Moulin d’en Haut, Dormans Le Moulin d’en Haut Dormans

Dormans

33ème Salon de Printemps Moulin d’en Haut, Dormans

Le Moulin d’en Haut 4 rue du Moulin Dormans Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:30:00

fin : 2026-05-31 18:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Tout public

Du 10 au 31 mai 2026, le Moulin d’en Haut de Dormans accueille son 33ème Salon de Printemps, organisé par le Cercle Historique et Culturel Dormaniste.

Cette édition met à l’honneur deux artistes talentueuses Dominique Van Der Veken, pastelliste et graveure, et Monique Granjon, sculpteure, qui vous invitent à découvrir leurs œuvres dans un cadre chaleureux et convivial.

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art en Champagne ! .

Le Moulin d’en Haut 4 rue du Moulin Dormans 51700 Marne Grand Est +33 3 26 58 21 45

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English : 33ème Salon de Printemps Moulin d’en Haut, Dormans

L’événement 33ème Salon de Printemps Moulin d’en Haut, Dormans Dormans a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne