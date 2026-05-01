33ème Salon de Printemps Moulin d’en Haut, Dormans Le Moulin d’en Haut Dormans
33ème Salon de Printemps Moulin d’en Haut, Dormans Le Moulin d’en Haut Dormans dimanche 10 mai 2026.
Dormans
33ème Salon de Printemps Moulin d’en Haut, Dormans
Le Moulin d’en Haut 4 rue du Moulin Dormans Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:30:00
fin : 2026-05-31 18:30:00
Date(s) :
2026-05-10
Tout public
Du 10 au 31 mai 2026, le Moulin d’en Haut de Dormans accueille son 33ème Salon de Printemps, organisé par le Cercle Historique et Culturel Dormaniste.
Cette édition met à l’honneur deux artistes talentueuses Dominique Van Der Veken, pastelliste et graveure, et Monique Granjon, sculpteure, qui vous invitent à découvrir leurs œuvres dans un cadre chaleureux et convivial.
Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art en Champagne ! .
Le Moulin d’en Haut 4 rue du Moulin Dormans 51700 Marne Grand Est +33 3 26 58 21 45
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English : 33ème Salon de Printemps Moulin d’en Haut, Dormans
L’événement 33ème Salon de Printemps Moulin d’en Haut, Dormans Dormans a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne
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