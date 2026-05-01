Dormans

Randonnée Autour de Dormans Circuits Cyclo et Pédestre

château de Dormans Dormans Marne

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Tout public

Le club Dormans Champagne Cyclo-VTT (DCCV), affilié à la FF Vélo, organise sa randonnée Autour de Dormans le dimanche 17 mai 2026 au départ du Parc du Château de Dormans.

Trois parcours cyclotourisme au choix 60 km, 80 km ou 100 km, ainsi que deux circuits pédestres de 9 km et 12 km. Des ravitaillements sont prévus en fonction de la distance.

Accueil

Route de 7h30 à 9h30 Marche de 8h30 à 9h30 (Café offert à tous avant le départ)

Sur place chapiteau, vestiaire, WC, parking et buvette. .

château de Dormans Dormans 51700 Marne Grand Est +33 6 58 51 40 41

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English : Randonnée Autour de Dormans Circuits Cyclo et Pédestre

L’événement Randonnée Autour de Dormans Circuits Cyclo et Pédestre Dormans a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne