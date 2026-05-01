Randonnée Autour de Dormans Circuits Cyclo et Pédestre Dormans
Randonnée Autour de Dormans Circuits Cyclo et Pédestre Dormans dimanche 17 mai 2026.
Dormans
Randonnée Autour de Dormans Circuits Cyclo et Pédestre
château de Dormans Dormans Marne
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Tout public
Le club Dormans Champagne Cyclo-VTT (DCCV), affilié à la FF Vélo, organise sa randonnée Autour de Dormans le dimanche 17 mai 2026 au départ du Parc du Château de Dormans.
Trois parcours cyclotourisme au choix 60 km, 80 km ou 100 km, ainsi que deux circuits pédestres de 9 km et 12 km. Des ravitaillements sont prévus en fonction de la distance.
Accueil
Route de 7h30 à 9h30 Marche de 8h30 à 9h30 (Café offert à tous avant le départ)
Sur place chapiteau, vestiaire, WC, parking et buvette. .
château de Dormans Dormans 51700 Marne Grand Est +33 6 58 51 40 41
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English : Randonnée Autour de Dormans Circuits Cyclo et Pédestre
L’événement Randonnée Autour de Dormans Circuits Cyclo et Pédestre Dormans a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne
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