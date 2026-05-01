Nuit Européenne des Musées Dormans Mémorial 1914-1918 Moulin d’en Haut Dormans

Dormans

Nuit Européenne des Musées Dormans

Mémorial 1914-1918 Moulin d’en Haut Avenue des Victoires Dormans Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

Le samedi 23 mai 2026, Dormans participe à la Nuit Européenne des Musées, organisée sous le patronage du Ministère de la Culture.

Pour l’occasion, deux visites guidées gratuites sont proposées

– Le Moulin d’en Haut visite guidée à 20h30

– Le Mémorial 14-18 visite guidée à 21h30

Une soirée idéale pour (re)découvrir le patrimoine local dans une atmosphère nocturne et insolite, et profiter de ces lieux d’exception autrement. .

Mémorial 1914-1918 Moulin d’en Haut Avenue des Victoires Dormans 51700 Marne Grand Est memorialdormans1418@orange.fr

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English : Nuit Européenne des Musées Dormans

L’événement Nuit Européenne des Musées Dormans Dormans a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne