Nuit Européenne des Musées Dormans Mémorial 1914-1918 Moulin d’en Haut Dormans
Nuit Européenne des Musées Dormans Mémorial 1914-1918 Moulin d’en Haut Dormans samedi 23 mai 2026.
Dormans
Nuit Européenne des Musées Dormans
Mémorial 1914-1918 Moulin d’en Haut Avenue des Victoires Dormans Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
Le samedi 23 mai 2026, Dormans participe à la Nuit Européenne des Musées, organisée sous le patronage du Ministère de la Culture.
Pour l’occasion, deux visites guidées gratuites sont proposées
– Le Moulin d’en Haut visite guidée à 20h30
– Le Mémorial 14-18 visite guidée à 21h30
Une soirée idéale pour (re)découvrir le patrimoine local dans une atmosphère nocturne et insolite, et profiter de ces lieux d’exception autrement. .
Mémorial 1914-1918 Moulin d’en Haut Avenue des Victoires Dormans 51700 Marne Grand Est memorialdormans1418@orange.fr
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English : Nuit Européenne des Musées Dormans
L’événement Nuit Européenne des Musées Dormans Dormans a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne
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