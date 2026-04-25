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Double visite nocturne et accompagnement., Moulin d’en Haut, Dormans

Double visite nocturne et accompagnement., Moulin d’en Haut, Dormans

Double visite nocturne et accompagnement., Moulin d’en Haut, Dormans samedi 23 mai 2026.

Lieu : Moulin d'en Haut

Adresse : 04 rue du Moulin 51700 Dormans

Ville : 51700 Dormans

Département : Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Double visite nocturne et accompagnement. Samedi 23 mai, 20h30 Moulin d’en Haut Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Double visite nocturne à la lampe de poche (merci d’apporter son matériel) du Moulin, libre ou commentée avec l’écomusée et le 33e Salon Artistique de Printemps.
A 21h15, parcours piétons accompagné et commenté à l’intérieur du parc pour se rendre à l’animation « Nuit Européenne des Musées » du Mémorial 1914-1918. Parcours d’environ un quart d’heure ; chaussures adaptées à la marche conseillées.

Moulin d’en Haut 04 rue du Moulin 51700 Dormans Dormans 51700 Marne Grand Est 03 26 58 85 46 https://www.moulin-den-haut.com Le Moulin d’en Haut s’inscrit au sein du parc historique du Château de Dormans. Ce moulin à grains du XVIIIème siècle est un lieu d’animation patrimoniale et artistique, avec un écomusée de l’outil campagnard et des expositions artistiques contemporaines.
À 21h15, parcours piéton accompagné et commenté à l’intérieur du parc pour se rendre à l’animation « Nuit Européenne des Musée » du Mémorial 1914-1918. 1/4 d’heure ; chaussures adaptées à la marche. Accès véhicules motorisés à proximité immédiate par la rue du Moulin. Accès piétons et vélos : 200 à 300 m par l’intérieur du parc du Château .
Accès personnes à mobilité réduite : visite musée : quelques seuils d’une marche ; Visite des expositions : un à deux étages par escaliers..
Double visite nocturne à la lampe de poche (merci d’apporter son matériel) du Moulin, libre ou commentée avec l’écomusée et le 33e Salon Artistique de Printemps.

©alain fazincani

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