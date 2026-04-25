Découverte en lumières d’un lieu « Patrimoine mondial de l’Humanité », Mémorial des batailles de la Marne, Dormans

Découverte en lumières d’un lieu « Patrimoine mondial de l’Humanité » Samedi 23 mai, 21h30 Mémorial des batailles de la Marne Marne

Prendre de quoi vous éclairer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Accès au parc du château jusqu’au Mémorial pour une découverte du monument illuminé et possibilité de suivre la visite guidée ou de se promener librement.

Mémorial des batailles de la Marne avenue des Victoires, 51700 Dormans Dormans 51700 Marne Grand Est +33 (0)3 26 59 14 18 https://www.memorialdormans14-18.com/ https://www.facebook.com/M%C3%A9morial-des-Batailles-de-la-Marne-Dormans-392095727649872/;https://www.instagram.com/memorialdedormans_off/;http://@memorialdormans.bsky.social C’est l’un des quatre monuments nationaux dédiés à la Grande Guerre. Edifice construit à l’initiative du Maréchal Foch qui choisit le site en 1919 comme « lieu synthétique » des batailles de la Marne de septembre 1914 et de l’été 1918. Les travaux commencèrent en 1921 et s’achevèrent dix ans plus tard. Composé d’une crypte, une chapelle supérieure avec un espace muséographique, un cloître, un ossuaire et une lanterne des morts, le mémorial de Dormans domine la vallée de la Marne. parking dans le parc du château

Accès au parc du château jusqu’au Mémorial pour une découverte du monument illuminé et possibilité de suivre la visite guidée ou de se promener librement.

© Christine Galopeau de Almeida