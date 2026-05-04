Trail des Coqs 9e édition Rue du Chaillot Dormans
Trail des Coqs 9e édition Rue du Chaillot Dormans dimanche 14 juin 2026.
Dormans
Trail des Coqs 9e édition
Rue du Chaillot Coopérative de Chavenay Dormans Marne
Tarif : 24 – 24 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Tout public
Le Racing Club Dormans vous donne rendez-vous le dimanche 14 juin 2026 pour la 9e édition du Trail des Coqs, au départ de la Coopérative de Chavenay !
Trois parcours pour tous les niveaux
– Le Chapon 10 km départ à 10h15
– Le Coquelet 15 km départ à 10h
– Le Coq 28 km départ à 9h
Inscription sur le dossard.com/Buvette & petite restauration sur place .
Rue du Chaillot Coopérative de Chavenay Dormans 51700 Marne Grand Est
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English : Trail des Coqs 9e édition
L’événement Trail des Coqs 9e édition Dormans a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne
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