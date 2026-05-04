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Trail des Coqs 9e édition Rue du Chaillot Dormans

Trail des Coqs 9e édition Rue du Chaillot Dormans dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Rue du Chaillot

Adresse : Coopérative de Chavenay

Ville : 51700 Dormans

Département : Marne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 24 24 26 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dormans

Trail des Coqs 9e édition

Rue du Chaillot Coopérative de Chavenay Dormans Marne

Tarif : 24 – 24 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Tout public
Le Racing Club Dormans vous donne rendez-vous le dimanche 14 juin 2026 pour la 9e édition du Trail des Coqs, au départ de la Coopérative de Chavenay !

Trois parcours pour tous les niveaux
– Le Chapon 10 km départ à 10h15
– Le Coquelet 15 km départ à 10h
– Le Coq 28 km départ à 9h

Inscription sur le dossard.com/Buvette & petite restauration sur place   .

Rue du Chaillot Coopérative de Chavenay Dormans 51700 Marne Grand Est  

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English : Trail des Coqs 9e édition

L’événement Trail des Coqs 9e édition Dormans a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne

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