Week-end festif Fête de la musique & Fête champêtre Parc du Château Dormans
Week-end festif Fête de la musique & Fête champêtre Parc du Château Dormans samedi 20 juin 2026.
Dormans
Week-end festif Fête de la musique & Fête champêtre
Parc du Château Avenue des Victoires Dormans Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Tout public
Les Musicales de Dormans vous proposent un week-end festif au Château de Dormans, les 20 et 21 juin 2026 !
Au programme:
– Samedi 20 juin à partir de 19h Fête de la musique
La soirée s’annonce musicale avec le groupe Youmen (20h-21h30), suivi de la chanteuse Entre Elles (21h30-22h30), et des chanteurs Chloé et Cédric. La fête se poursuit ensuite avec le DJ Jérôme et l’animateur Titi pour clôturer la soirée en beauté.
– Dimanche 21 juin à partir de 10h30 Fête champêtre
Une belle journée en plein air avec de nombreuses animations pour petits et grands course à l’œuf, chamboule tout, course de sac, bûcherenage, boxe, tir à la corde et bien d’autres surprises. Buvette et restauration sur place. .
Parc du Château Avenue des Victoires Dormans 51700 Marne Grand Est +33 6 27 57 09 41
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English : Week-end festif Fête de la musique & Fête champêtre
L’événement Week-end festif Fête de la musique & Fête champêtre Dormans a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne
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