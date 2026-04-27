Week-end festif Fête de la musique & Fête champêtre Parc du Château Dormans

Dormans

Week-end festif Fête de la musique & Fête champêtre

Parc du Château Avenue des Victoires Dormans Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Tout public

Les Musicales de Dormans vous proposent un week-end festif au Château de Dormans, les 20 et 21 juin 2026 !

Au programme:

– Samedi 20 juin à partir de 19h Fête de la musique

La soirée s’annonce musicale avec le groupe Youmen (20h-21h30), suivi de la chanteuse Entre Elles (21h30-22h30), et des chanteurs Chloé et Cédric. La fête se poursuit ensuite avec le DJ Jérôme et l’animateur Titi pour clôturer la soirée en beauté.

– Dimanche 21 juin à partir de 10h30 Fête champêtre

Une belle journée en plein air avec de nombreuses animations pour petits et grands course à l’œuf, chamboule tout, course de sac, bûcherenage, boxe, tir à la corde et bien d’autres surprises. Buvette et restauration sur place. .

Parc du Château Avenue des Victoires Dormans 51700 Marne Grand Est +33 6 27 57 09 41

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English : Week-end festif Fête de la musique & Fête champêtre

L’événement Week-end festif Fête de la musique & Fête champêtre Dormans a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne