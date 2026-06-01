Braderie solidaire d’été Château de Dormans Dormans

Dormans

Braderie solidaire d’été

Château de Dormans Avenue des Victoires Dormans Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Tout public

Rendez-vous les samedi 27 et dimanche 28 juin 2026 pour la braderie solidaire d’été du Secours populaire français de Dormans vêtements, jouets, livres, vaisselle et autres trouvailles… .

Château de Dormans Avenue des Victoires Dormans 51700 Marne Grand Est +33 6 44 73 48 65

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English : Braderie solidaire d’été

L’événement Braderie solidaire d’été Dormans a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne