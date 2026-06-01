Braderie solidaire d’été Château de Dormans Dormans
Braderie solidaire d’été Château de Dormans Dormans samedi 27 juin 2026.
Dormans
Braderie solidaire d’été
Château de Dormans Avenue des Victoires Dormans Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Tout public
Rendez-vous les samedi 27 et dimanche 28 juin 2026 pour la braderie solidaire d’été du Secours populaire français de Dormans vêtements, jouets, livres, vaisselle et autres trouvailles… .
Château de Dormans Avenue des Victoires Dormans 51700 Marne Grand Est +33 6 44 73 48 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Braderie solidaire d’été
L’événement Braderie solidaire d’été Dormans a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne
À voir aussi à Dormans (Marne)
- Trail des Coqs 9e édition Rue du Chaillot Dormans 14 juin 2026
- Week-end festif Fête de la musique & Fête champêtre Parc du Château Dormans 20 juin 2026
- Festival Le Dormantastique Parc du Château de Dormans Dormans 18 juillet 2026
- Bourse puériculture Dormans 10 octobre 2026
- Road Trip en Champagne Dormans 17 octobre 2026