Bourse aux jouets Dormans
Bourse aux jouets Dormans dimanche 8 novembre 2026.
Bourse aux jouets
Salle des fêtes Dormans Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 09:00:00
fin : 2026-11-08 18:00:00
Date(s) :
2026-11-08
Tout public
Le dimanche 8 novembre 2026, le Comité des Fêtes de Dormans organise sa traditionnelle Bourse aux jouets à la Salle des fêtes. .
Salle des fêtes Dormans 51700 Marne Grand Est +33 6 02 14 12 66
English : Bourse aux jouets
